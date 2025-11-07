Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший нападающий ЦСКА Жо посетит два ноябрьских матча армейцев

Бывший нападающий ЦСКА Жо посетит два ноябрьских матча армейцев
Комментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо Алвес посетит два матча армейцев в ноябре. Бразилец поддержит красно-синих в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» и во встрече с «Оренбургом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом столичный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе ЦСКА бразильский форвард провёл 77 встреч во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.

Напомним, армейцы проиграли первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» со счётом 0:1. В РПЛ московский клуб занимает вторую строчку, набрав 30 очков в 14 играх.

Материалы по теме
ЦСКА без шансов уступил в Каспийске! Зато Тороп отметился суперспасением. Видео
ЦСКА без шансов уступил в Каспийске! Зато Тороп отметился суперспасением. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android