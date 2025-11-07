Бывший нападающий ЦСКА Жо посетит два ноябрьских матча армейцев
Бывший нападающий московского ЦСКА Жо Алвес посетит два матча армейцев в ноябре. Бразилец поддержит красно-синих в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» и во встрече с «Оренбургом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом столичный клуб сообщил в своём телеграм-канале.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В составе ЦСКА бразильский форвард провёл 77 встреч во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.
Напомним, армейцы проиграли первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» со счётом 0:1. В РПЛ московский клуб занимает вторую строчку, набрав 30 очков в 14 играх.
