Бывший нападающий ЦСКА Жо посетит два ноябрьских матча армейцев

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо Алвес посетит два матча армейцев в ноябре. Бразилец поддержит красно-синих в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» и во встрече с «Оренбургом» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом столичный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

В составе ЦСКА бразильский форвард провёл 77 встреч во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.

Напомним, армейцы проиграли первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» со счётом 0:1. В РПЛ московский клуб занимает вторую строчку, набрав 30 очков в 14 играх.