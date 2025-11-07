Отец Тюкавина рассказал, от чего зависит возвращение нападающего к лучшим кондициям

Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, оценил физическое состояние футболиста и темпы его восстановления после травмы.

«Пока он не в 100-процентной форме. Возвращение Кости к лучшим кондициям зависит не только от него, но и от стиля игры команды. Форма Кости вернётся быстрее, если «Динамо» будет играть в атакующий и быстрый футбол. В таком случае ему придётся больше напрягаться и прикладывать сверхусилия. Это ускорит процесс его восстановления.

Если команда будет играть в более спокойный футбол, то и Костя будет вести себя на поле более спокойно. Он же часть команды и единой игровой цепочки. И не действует отдельно от коллектива. В его восстановлении есть положительная динамика. Готовность к играм улучшается с каждым днём. Это уже радует», — приводит слова Александра Тюкавина Metaratings.

Нападающий «Динамо» получил травму в матче 19-го тура Мир РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся в марте 2024 года. У Тюкавина было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже футболист перенёс операцию. В игре 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), состоявшейся 13 сентября, Тюкавин впервые вышел на поле после травмы.

Материалы по теме Тюкавин высказал желание попасть в состав сборной России на матчи с Перу и Чили

Самая крупная победа «Динамо»: