Дом защитника «Интера» Бастони ограбили во время матча с «Кайратом» в ЛЧ — GdS

Четыре человека ограбили дом защитника «Интера» Алессандро Бастони во время матча Лиги чемпионов с «Кайратом» (2:1). Эту игру итальянец провёл на скамейке запасных. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, после проникновения в дом футболиста злоумышленники сразу направились в гардеробную, из которой украли дизайнерские сумки и пару часов швейцарской компании Rolex.

Грабители покинули дом через несколько минут. Несмотря на сработавшую сигнализацию, охрана и местные полицейские не успели прибыть на место преступления и поймать преступников.

Подчёркивается, что на момент ограбления в доме Бастони никого не было.

Сколько зарабатывают футболисты: