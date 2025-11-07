Дом защитника «Интера» Бастони ограбили во время матча с «Кайратом» в ЛЧ — GdS
Поделиться
Четыре человека ограбили дом защитника «Интера» Алессандро Бастони во время матча Лиги чемпионов с «Кайратом» (2:1). Эту игру итальянец провёл на скамейке запасных. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45' 1:1 Арад – 55' 2:1 Аугусто – 67'
По информации источника, после проникновения в дом футболиста злоумышленники сразу направились в гардеробную, из которой украли дизайнерские сумки и пару часов швейцарской компании Rolex.
Грабители покинули дом через несколько минут. Несмотря на сработавшую сигнализацию, охрана и местные полицейские не успели прибыть на место преступления и поймать преступников.
Подчёркивается, что на момент ограбления в доме Бастони никого не было.
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
20:48
-
20:37
-
20:31
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:19
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:40
-
19:35
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:44
-
18:44
-
18:31
-
18:22
-
18:17
-
18:15
-
18:06