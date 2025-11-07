Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Дом защитника «Интера» Бастони ограбили во время матча с «Кайратом» в ЛЧ — GdS

Дом защитника «Интера» Бастони ограбили во время матча с «Кайратом» в ЛЧ — GdS
Комментарии

Четыре человека ограбили дом защитника «Интера» Алессандро Бастони во время матча Лиги чемпионов с «Кайратом» (2:1). Эту игру итальянец провёл на скамейке запасных. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45'     1:1 Арад – 55'     2:1 Аугусто – 67'    

По информации источника, после проникновения в дом футболиста злоумышленники сразу направились в гардеробную, из которой украли дизайнерские сумки и пару часов швейцарской компании Rolex.

Грабители покинули дом через несколько минут. Несмотря на сработавшую сигнализацию, охрана и местные полицейские не успели прибыть на место преступления и поймать преступников.

Подчёркивается, что на момент ограбления в доме Бастони никого не было.

