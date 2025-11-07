Скидки
Валерий Непомнящий: для меня пожизненное отстранение Садыгова от футбола не очень понятно

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о пожизненном отстранении от футбола бизнесмена Туфана Садыгова.

«Не знаю Садыгова как футбольного функционера. Для меня пожизненное отстранение не очень понятно. Я знаю, что человек вкладывал деньги и не зарабатывал на футболе. Он только тратил. Сейчас ему запретили. Таких деятелей было немного, но они были», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Из-за действий бизнесмена футбольный клуб «Химки» утратил свой профессиональный статус, сообщили в Контрольно‑дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).

