Генсек РФС заявил, что союз выдвинет вопрос об отстранении Садыгова по всему миру

Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о возможном пожизненном отстранении бизнесмена Туфана Садыгова от футбола по всему миру, после того как КДК РФС принял это решение в России.

— Что будете делать после решения КДК?
— Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, ранее глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что бизнесмену Туфану Садыгову пожизненно запрещена деятельность, связанная с футболом. Из-за действий бизнесмена футбольный клуб «Химки» утратил свой профессиональный статус, сообщили в комитете.

