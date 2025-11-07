Игрок «Зенита» Энрике отреагировал на попадание в число номинантов в команду года ФИФА

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике поделился эмоциями от включения в список номинантов в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Было неожиданно оказаться среди лучших в мире. Есть множество игроков высокого уровня, Дембеле, Мбаппе, Месси – это те ребята, за которыми я постоянно наблюдаю по телевизору, так что для меня это был очень приятный сюрприз.

Очень рад оказаться среди лучших в мире, но я верю, что это результат моей работы, результат моей самоотдачи на ежедневных тренировках здесь, в «Зените». Поэтому я очень рад оказаться среди лучших. Теперь нужно продолжать с той же сосредоточенностью, с тем же энтузиазмом, чтобы выиграть больше таких наград», — приводит слова Энрике 365scores.

Материалы по теме Игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: