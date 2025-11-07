«Барселона» проведёт товарищеский матч в Марокко — Mundo Deportivo

После отмены матча 17-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами, который должен был состояться 20 декабря, сине-гранатовые продолжают подготовку к международным товарищеским встречам. Каталонский клуб может провести товарищеский матч в Марокко, сообщает Mundo Deportivo.

Эта возможность появилась после отмены другой встречи в Ливии из-за проблем с безопасностью и призвана компенсировать часть финансовых потерь, связанных с отменой игры в Майами.

Ожидается, что матч в Марокко будет сыгран после завершения первой части чемпионата в 2025 году, но перед первой официальной встречей в Ла Лиге 2026 года с «Эспаньолом».