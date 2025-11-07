Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» проведёт товарищеский матч в Марокко — Mundo Deportivo

«Барселона» проведёт товарищеский матч в Марокко — Mundo Deportivo
Комментарии

После отмены матча 17-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами, который должен был состояться 20 декабря, сине-гранатовые продолжают подготовку к международным товарищеским встречам. Каталонский клуб может провести товарищеский матч в Марокко, сообщает Mundo Deportivo.

Эта возможность появилась после отмены другой встречи в Ливии из-за проблем с безопасностью и призвана компенсировать часть финансовых потерь, связанных с отменой игры в Майами.

Ожидается, что матч в Марокко будет сыгран после завершения первой части чемпионата в 2025 году, но перед первой официальной встречей в Ла Лиге 2026 года с «Эспаньолом».

Материалы по теме
Фото
«Барселона» провела открытую тренировку на обновлённом «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android