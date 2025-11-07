Луис Энрике ответил, не боялся ли он, что переход в «Зенит» лишит его места в сборной

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике не считал, что переход в стан сине-бело-голубых мог повлиять на его место в составе сборной Бразилии. Футболист стал игроком российского клуба зимой 2025 года. В сентябре и октябре 2025 года вингер вызывался в расположение национальной команды.

«Я знал, что, когда перейду в «Зенит», болельщики и некоторые СМИ будут говорить, что обо мне забудут, что меня перестанут вызывать. Но со дня, когда я принял это решение, сказал себе, что благодаря работе и характеру про меня не забудут.

Я продолжал трудиться, чтобы достичь своей цели — играть в сборной Бразилии. Все члены тренерского штаба оценили мою работу в «Зените» и вызвали меня в сборную.

С самого начала я не терял веры в свой потенциал. Знал, что у меня будет возможность попасть в сборную Бразилии. Мне нужно сосредоточиться на своей работе здесь, в «Зените», чтобы попасть на чемпионат мира», — приводит слова Энрике 365scores.

Материалы по теме Игрок «Зенита» Энрике отреагировал на попадание в число номинантов в команду года ФИФА

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: