Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян высказался перед матчем с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ

Эдуард Сперцян высказался перед матчем с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался в преддверии матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Провёл сегодня весь день с командой. Готовимся к встрече с «Балтикой» в воскресенье», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Напомним, хавбек пропустил предыдущую встречу «быков». В нём действующие чемпионы РПЛ обыграли «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:1.

После 14 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка. «Балтика» с 27 очками располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
У «Краснодара» самый сложный матч в сезоне. Как Мусаеву пересобрать состав на «Балтику»?
У «Краснодара» самый сложный матч в сезоне. Как Мусаеву пересобрать состав на «Балтику»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android