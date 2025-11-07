Эдуард Сперцян высказался перед матчем с «Балтикой» в 15-м туре РПЛ

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался в преддверии матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча пройдёт в воскресенье, 9 ноября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Провёл сегодня весь день с командой. Готовимся к встрече с «Балтикой» в воскресенье», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Напомним, хавбек пропустил предыдущую встречу «быков». В нём действующие чемпионы РПЛ обыграли «Оренбург» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 3:1.

После 14 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка. «Балтика» с 27 очками располагается на четвёртой строчке.