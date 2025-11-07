Скидки
22:45 Мск
Футбол Новости

Первый тренер Мостового: Андрей заслуживает играть в сборной России — он не слабее других

Первый тренер Мостового: Андрей заслуживает играть в сборной России — он не слабее других
Дмитрий Митрофанов, первый тренер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, поделился мнением о невызове игрока в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.

«Возможно, Андрея не вызвали в сборную из-за здоровья. Статистика у него в последних матчах очень хорошая. Других причин я не вижу, может быть, после стрессовой ситуации Карпин решил дать отдохнуть. Но, предполагаю, Карпин ищет других футболистов, потому что в Андрее уверен. Официальных матчей нет, смотрят молодых на перспективу.

Возможно, это бьёт по мотивации, однако Андрей не из тех, кто расстраивается. Он себя чувствует уверенно, понимает, что не слабее, а где-то и сильнее других. В своё время он уехал со сборов из-за болезни, но потом уверенно играл. Андрей достаточно опытный, чтобы не расстраиваться. С точки зрения игры он готов, может быть, не на весь матч, но какое-то время интенсив будет держать качественно. Андрей заслуживает играть в сборной», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

