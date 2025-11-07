Бернарду Силва провёл 100 матчей в Лиге чемпионов за карьеру
31-летний португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов, выйдя на поле во втором тайме встречи 4-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией», сообщает City Xtra.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22' 2:0 Холанд – 29' 3:0 Фоден – 57' 3:1 Антон – 72' 4:1 Шерки – 90+1'
Силва стал лишь четвёртым португальским игроком, достигшим этой отметки после Криштиану Роналду, Пепе и Луиша Фигу.
В матчах главного клубного турнира УЕФА Силва забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.
Футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за € 40 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
