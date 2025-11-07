Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Бернарду Силва провёл 100 матчей в Лиге чемпионов за карьеру

Бернарду Силва провёл 100 матчей в Лиге чемпионов за карьеру
31-летний португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов, выйдя на поле во втором тайме встречи 4-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией», сообщает City Xtra.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

Силва стал лишь четвёртым португальским игроком, достигшим этой отметки после Криштиану Роналду, Пепе и Луиша Фигу.

В матчах главного клубного турнира УЕФА Силва забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за € 40 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

