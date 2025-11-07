Бернарду Силва провёл 100 матчей в Лиге чемпионов за карьеру

31-летний португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов, выйдя на поле во втором тайме встречи 4-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией», сообщает City Xtra.

Силва стал лишь четвёртым португальским игроком, достигшим этой отметки после Криштиану Роналду, Пепе и Луиша Фигу.

В матчах главного клубного турнира УЕФА Силва забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

Футболист перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за € 40 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.