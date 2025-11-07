Луис Энрике рассказал, как принял решение о переходе в «Зенит»

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил, как он принял решение перейти в санкт-петербургский клуб. В нынешнем сезоне Мир РПЛ бразилец сыграл 12 матчей, где забил гол и сделал два ассиста.

«Это решение я принял вместе с семьёй и женой. Мы приехали сюда, потому что знали, что это очень хорошая лига с высокой посещаемостью. И клуб всегда доходит до решающих стадий турниров и выигрывает их. Когда я был в Бразилии, видел, как «Зенит» занял первое место в чемпионате. Поэтому я и решил приехать сюда. А ещё потому, что здесь много бразильцев», — приводит слова Энрике 365scores.

Футболист стал игроком российского клуба зимой 2025 года. Энрике перешёл в «Зенит» из бразильского «Ботафого».

