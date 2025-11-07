Скидки
Сборная Португалии объявила состав на матчи отбора ЧМ-2026 с Арменией и Ирландией

Сборная Португалии опубликовала заявку на предстоящие матчи европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В четверг, 13 ноября, португальцы сыграют на выезде с Ирландией, а в воскресенье, 16 ноября, примут на своём поле Армению.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари:

Диогу Кошта («Порту»), Жосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»).

Защитники:

Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Аль-Хиляль»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Антониу Силва («Бенфика»), Ренату Вейга («Вильярреал»).

Полузащитники:

Жоау Пальинья («Тоттенхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие:

Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Карлуш Форбш («Брюгге»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

