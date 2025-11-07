Луис Энрике рассказал, как футболисты «Зенита» помогли ему в адаптации в клубе

Нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своей адаптации в санкт-петербургском клубе после перехода в него зимой 2025 года.

– Некоторые из игроков «Зенита» даже были вашими соперниками [в Бразилии], верно? Жерсон, Нино. Какие у вас взаимоотношения с этими игроками?

– Мы давно знакомы. Когда я играл в Бразилии и появилась возможность перейти в «Зенит», Нино был первым, кто написал мне и сказал, что это отличный клуб. Он рассказал мне о его структуре.

Очень помогает, когда рядом футболист, уже знающий клуб и имеющий тесные отношения с другими игроками. Другие футболисты также очень помогли мне.

Я перешёл раньше Жерсона, против которого я играл, когда он был во «Фламенго». Так что именно я отправил ему сообщение, в котором рассказал о клубе и городе. Все игроки, не только бразильцы, но и россияне, очень помогают нам в повседневной жизни, — приводит слова Энрике 365scores.

