Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ваноли: осознаю, что сейчас нет повода для празднования и времени на раздумья

Ваноли: осознаю, что сейчас нет повода для празднования и времени на раздумья
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-наставник московского «Спартака», назначенный главным тренером итальянской «Фиорентины», Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 11-го тура Серии А с «Дженоа», а также о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Италия — Серия А . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дженоа
Генуя
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осознаю, что сейчас нет повода для празднования и времени на раздумья, но я полон энергии и готов к новым вызовам. Когда вступаешь в работу так быстро, мысли направлены только на следующую встречу, которая будет непростым испытанием. Хочу, чтобы игроки поняли, где мы находимся: нам нужно перезагрузиться и стать той командой, которая умеет добывать очки, находясь внизу таблицы. Сегодня начинается новая глава, и я хочу, чтобы все мои игроки это поняли: нам нужно замкнуться в себе и начать всё заново. Матч будет очень трудным – с командой, которая обыграла прямого соперника, и это придало им уверенности», — приводит слова Ваноли официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Италии «Фиорентина» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Клуб в этом сезоне не одержал ни одной победы.

Материалы по теме
Официально
Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android