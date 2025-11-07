Ваноли: осознаю, что сейчас нет повода для празднования и времени на раздумья

Экс-наставник московского «Спартака», назначенный главным тренером итальянской «Фиорентины», Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 11-го тура Серии А с «Дженоа», а также о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Осознаю, что сейчас нет повода для празднования и времени на раздумья, но я полон энергии и готов к новым вызовам. Когда вступаешь в работу так быстро, мысли направлены только на следующую встречу, которая будет непростым испытанием. Хочу, чтобы игроки поняли, где мы находимся: нам нужно перезагрузиться и стать той командой, которая умеет добывать очки, находясь внизу таблицы. Сегодня начинается новая глава, и я хочу, чтобы все мои игроки это поняли: нам нужно замкнуться в себе и начать всё заново. Матч будет очень трудным – с командой, которая обыграла прямого соперника, и это придало им уверенности», — приводит слова Ваноли официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Италии «Фиорентина» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Клуб в этом сезоне не одержал ни одной победы.