Игрок «Спартака» Гарсия сказал, что в будущем удивит знанием русского языка

Аудио-версия:
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил, как у него продвигается процесс изучения русского языка.

— На неделе клуб провёл акцию в метро, вспомнив памятное путешествие перед матчем Лиги чемпионов. Что, если такая история повторится, как отреагируете?
— Да, нам рассказали про эту историю. Если повторить — почему бы не прокатиться на метро!

— Поражает изучением русского Крис Ву. Как у вас дела в этом плане?
— Пока, честно говоря, не очень. Но я стараюсь. Пока не чувствую себя настолько уверенно, чтобы говорить по-русски. Но подготовлюсь и скоро вас удивлю, — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Футболист из Тринидад и Тобаго выступает в составе «Спартака» с февраля 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Как появился «Спартак»:

