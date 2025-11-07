Скидки
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов заявил, что матч баскетбольной Евролиги впечатлил его больше, чем игра НБА

Матвей Сафонов заявил, что матч баскетбольной Евролиги впечатлил его больше, чем игра НБА
Российский голкипер футбольного клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от посещения матча баскетбольной Евролиги между клубами «Париж» и «Бавария». Их встреча состоялась 6 ноября и завершилась в пользу немецкой команды со счётом 86:82.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
82 : 86
Бавария
Мюнхен, Германия
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Морган, Бако, М'Бай, Хоммс, Уиллис
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак, Болдуин

«Всем привет! Вчера удалось попасть на матч баскетбольной Евролиги. Если не считать одну игру НБА в Париже, это был первый баскетбольный матч за долгое время — и впечатления отличные. Настоящая борьба до последних секунд, крутой камбэк в концовке и тот самый бросок на последних секундах, который мог всё перевернуть.

В отличие от матча НБА, здесь чувствовалось, что зал живёт одной эмоцией — все переживают за домашнюю команду. Атмосфера от этого совсем другая, и, честно говоря, мне понравилось даже больше.

Теперь буду следить за расписанием, чтобы ещё раз попасть на матч «Парижа». Жаль только, что за три дня дважды посмотрел победу Баварии — но, как говорится, c’est la vie», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

