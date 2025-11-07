Нападающий «Брюгге» Форбш впервые вызван в сборную Португалии после дубля в ворота «Барсы»

Нападающий бельгийского «Брюгге» Карлуш Форбш получил первый вызов во взрослую сборную Португалии после дубля в ворота «Барселоны» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Кроме этого, форвард отдал одну результативную передачу в этой игре. Форвард может дебютировать в матчах отбора на чемпионат мира 2026 года. В четверг, 13 ноября, португальцы сыграют на выезде с Ирландией, а в воскресенье, 16 ноября, примут на своём поле Армению.
Форбш является воспитанником академии «Манчестер Сити». Он стал самым молодым игроком, забившим мяч и отдавшим голевую передачу во встрече Лиги чемпионов с «Барселоной», побив рекорд Дэвида Бекхэма. На момент матча португальцу был 21 год 231 день.
Вингер «Брюгге» провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами.
