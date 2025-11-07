Скидки
Ваноли — о Флоренции: город с высокими требованиями

Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о своём назначении, а также об атмосфере, в которой ему предстоит работать.

«Правильно начать с благодарностей президенту Коммиссо, которого надеюсь лично увидеть как можно скорее, генеральному директору Феррари и новому спортивному директору Горетти – они позволили мне вернуться туда, где я когда-то был игроком. Флоренция – город с высокими требованиями, и прелесть такой среды в том, чтобы иметь характер и выдержку, даже когда приходится сталкиваться с трудностями. В этом и заключается футбол. Я приехал сюда ради вызова, а мне нравятся такие испытания. Я уверен, что благодаря усердной работе мы справимся, продвигаясь шаг за шагом», — приводит слова Ваноли официальный сайт клуба.

Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину» после увольнения Стефано Пиоли. Предыдущим местом работы тренера был итальянский «Торино». Также специалист возглавлял московский «Спартак» в 2022 году.

