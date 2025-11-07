Мусагалиев: Галицкий из тех людей, которые не спорят на свою команду

Комик и президент медийного футбольного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев ответил, следит ли он за гонкой в Мир Российской Премьер-Лиге, а также рассказал о своём общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

– Активно следите за гонкой в РПЛ?

– Я стал меньше уделять этому времени, периодически, когда у меня есть возможность, собираю всю информацию, загружаю в себя и с ней живу в футбольном пространстве. Где-то применяю эти знания в разговорах, затем снова выпадаю из этого поля в силу разных причин. Пообщались с Сергеем Николаевичем во время матча [«Краснодар» – «Спартак» (2:1)], снова чуть-чуть поднабрался.

– Что обсуждали с Галицким?

– Кто как играет, как будет играть «Спартак».

– Перед матчем общались?

– Да, как обывательские перекидки перед матчем, это всегда имеет место быть.

– Сергей Николаевич делает прогнозы перед матчами? Условно, счёт будет 2:1 в пользу «Краснодара».

– Нет, я такого никогда не слышал и не видел. Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Я и сам никогда не замахивался на то, чтобы спорить, чисто из уважения, – приводит слова Мусагалиева Metaratings.

Самые титулованные футбольные клубы России: