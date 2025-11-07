Вратарь «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой — Фабрицио Романо

24-летний испанский вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия вернулся к тренировкам с основной командой после травмы, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Однако тренерский штаб каталонцев не хочет рисковать здоровьем футболиста, поэтому его возвращение в официальных матчах намечено после паузы на игры сборных.

В конце сентября у Гарсии выявили разрыв внутреннего мениска левого колена.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Эспаньола» минувшим летом. Он принял участие в семи встречах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.