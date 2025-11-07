Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой — Фабрицио Романо

Вратарь «Барселоны» вернулся к тренировкам с командой — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний испанский вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия вернулся к тренировкам с основной командой после травмы, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Однако тренерский штаб каталонцев не хочет рисковать здоровьем футболиста, поэтому его возвращение в официальных матчах намечено после паузы на игры сборных.

В конце сентября у Гарсии выявили разрыв внутреннего мениска левого колена.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Эспаньола» минувшим летом. Он принял участие в семи встречах во всех турнирах, три из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Жоан Гарсия: с моим коленом всё в порядке, всё очень хорошо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android