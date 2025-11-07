Скидки
Тренер сборной Португалии Мартинес назвал Лигу наций самым сложным турниром

Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал номинацию на звание лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА, назвав Лигу наций самым сложным турниром.

«Это источник гордости и доказательство достижений команды. Победа в Лиге наций УЕФА, в самом сложном турнире, и победы над Германией и Испанией стали невероятным достижением.

Но номинации Витиньи и Нуну Мендеша также подтверждают нашу отличную работу», – приводит слова Мартинеса аккаунт Al Nassr Zone в соцсети X.

Напомним, в плей-офф европейского турнира команда Португалии обыграла Данию с общим счётом 6:2, Германию (2:1) и действующего победителя чемпионата Европы Испанию (2:2, 5:3 пен.).

