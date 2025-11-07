Тренер сборной Испании ответил на вопрос о решении вызвать Ямаля, несмотря на травму

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, всё ли в порядке со здоровьем нападающего Ламина Ямаля, вызванного в национальную команду, несмотря на сообщения о травме 18-летнего футболиста.

«Ответ очевиден. Я думаю, что он [Ямаль] в идеальном состоянии. Его тренер сказал, что он готов играть в футбол. Он восстанавливает свой уровень, и мы рады этому. Ямаль останется с нами столько, сколько мы сочтём необходимым. На кону стоит многое, поэтому сборной нужно, чтобы в команде находились лучшие футболисты», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

В ноябре сборная Испании проведёт два матча квалификации к чемпионату мира 2026 года. 15 ноября «Фурия Роха» встретится с Грузией, а 18 ноября — с Турцией.

