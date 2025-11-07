Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Захарян — вне стартового состава «Реала Сосьедад» на матч с «Эльче» в Ла Лиге

Захарян — вне стартового состава «Реала Сосьедад» на матч с «Эльче» в Ла Лиге
Российский полузащитник Арсен Захарян не был включён в основной состав «Реала Сосьедад» на игру 12-го тура чемпионата Испании с «Эльче», которая состоится сегодня, 7 ноября. 22-летний футболист начнёт матч на скамейке запасных.

Испания — Примера . 12-й тур
07 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ранее испанское издание Marca сообщало о пропуске Захаряном тренировки. Подчёркивалось, что россиянин может пропустить встречу с «Эльче».

Напомним, 1 ноября Захарян появился на поле на 41-й минуте игры Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (3:2). Однако на 82-й минуте 22-летний хавбек был заменён обратно. Главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско сообщил, что это было сделано из-за предосторожности.

Захарян пропустил тренировку «Реала Сосьедад» после повреждения в матче Ла Лиги — Marca

Российские футболисты за рубежом:

