«Марадона» — дыра». Президент «Наполи» раскритиковал домашний стадион команды

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обрушился с яростной критикой на состояние неаполитанского стадиона «Диего Армандо Марадона».

«Марадона» — дыра! Я говорил то же самое и ранее. «ПСЖ» платит за аренду стадиона столько же, сколько и мы, но у них полная эксклюзивность, и они зарабатывают € 100 млн в год, а у нас доступ только на три дня: до, во время и после матча. Это старый стадион, с легкоатлетической дорожкой и даже рвом, который отталкивает болельщиков ещё дальше. Болельщики хотят добираться до стадиона на машине. Нам нужно 30 гектаров для по-настоящему современного стадиона», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.