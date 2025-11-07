Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марадона» — дыра». Президент «Наполи» раскритиковал домашний стадион команды

«Марадона» — дыра». Президент «Наполи» раскритиковал домашний стадион команды
Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обрушился с яростной критикой на состояние неаполитанского стадиона «Диего Армандо Марадона».

«Марадона» — дыра! Я говорил то же самое и ранее. «ПСЖ» платит за аренду стадиона столько же, сколько и мы, но у них полная эксклюзивность, и они зарабатывают € 100 млн в год, а у нас доступ только на три дня: до, во время и после матча. Это старый стадион, с легкоатлетической дорожкой и даже рвом, который отталкивает болельщиков ещё дальше. Болельщики хотят добираться до стадиона на машине. Нам нужно 30 гектаров для по-настоящему современного стадиона», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Материалы по теме
«Наполи» и «Айнтрахт» сыграли вничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android