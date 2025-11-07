Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Наджма — Аль-Хиляль, результат матча 7 ноября 2025, счет 2:4, 8-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль», уступая по ходу встречи, обыграл последнюю команду Про-Лиги «Аль-Наджма»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наджма» (Бурайда) и «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд). Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Бурайда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис из Испании. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
07 ноября 2025, пятница. 20:30 МСК
Аль-Наджма
Окончен
2 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Лазаро – 3'     1:1 Аль-Давсари – 10'     2:1 Невеш – 60'     2:2 Эрнандес – 71'     2:3 Невеш – 78'     2:4 Аль-Давсари – 90'    
Удаления: Лазаро – 58', Эль-Ямик – 76' / нет

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Лазаро на шестой минуте. На 10-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари сравнял счёт.

Во втором тайме на 58-й минуте Лазаро получил красную карточку. Но его команда смогла выйти вперёд на 60-й минуте благодаря голу хавбека гостей Рубена Невеша. На 71-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Тео Эрнандес восстановил равенство на табло, а через пять минут защитник «Аль-Наджма» Джавад Эль-Ямик удалился, оставив свою команду вдевятёром. На 78-й минуте Рубен Невеш вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 90-й минуте Салем Аль-Давсари оформил дубль, установив окончательный счёт – 2:4.

После этой встречи «Аль-Наджма» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице без набранных очков. «Аль-Хиляль» располагается на третьей строчке, у команды 20 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» с 21 набранным очком.

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» в матче элитной Лиги чемпионов АФК и возглавил таблицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android