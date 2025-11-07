«Аль-Хиляль», уступая по ходу встречи, обыграл последнюю команду Про-Лиги «Аль-Наджма»

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наджма» (Бурайда) и «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд). Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Бурайда, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис из Испании. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Лазаро на шестой минуте. На 10-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари сравнял счёт.

Во втором тайме на 58-й минуте Лазаро получил красную карточку. Но его команда смогла выйти вперёд на 60-й минуте благодаря голу хавбека гостей Рубена Невеша. На 71-й минуте защитник «Аль-Хиляля» Тео Эрнандес восстановил равенство на табло, а через пять минут защитник «Аль-Наджма» Джавад Эль-Ямик удалился, оставив свою команду вдевятёром. На 78-й минуте Рубен Невеш вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 90-й минуте Салем Аль-Давсари оформил дубль, установив окончательный счёт – 2:4.

После этой встречи «Аль-Наджма» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице без набранных очков. «Аль-Хиляль» располагается на третьей строчке, у команды 20 набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» с 21 набранным очком.