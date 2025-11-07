Скидки
Спортивный директор «Баварии» высказался о продлении контракта с Юпамекано

Спортивный директор «Баварии» высказался о продлении контракта с Юпамекано
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ситуации с продлением контракта 27-летнего защитника команды Деотшанкюля Юпамекано.

«Не секрет, что наша главная цель — продлить контракт Юпамекано. Неудивительно, что им интересуются многие клубы, он один из лучших центральных защитников в мире. Мы хотим, чтобы он остался с нами надолго. Он чувствует себя здесь как дома. Мы ведём переговоры, пока ничего нового сообщить не можем», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из клуба «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах во всех клубных турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

