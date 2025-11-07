«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за защитника из клуба АПЛ — Caught Offside

«Ливерпуль» и «Челси» проявляют интерес к центральному защитнику «Ньюкасла» Свену Ботману. Мерсисайдцы в ближайшее время могут предпринять попытки приобрести 25-летнего футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сороки» не хотят отпускать Ботмана, в связи с чем готовятся провести с ним переговоры о новом контракте. Это ставится в качестве первоочередной задачи для спортивного директора клуба.

В нынешнем сезоне Ботман принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

