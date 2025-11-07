Тренер «Тоттенхэма» Франк заинтересован в подписании бывшего форварда сборной Англии Тони

Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в возвращении нападающего «Аль-Ахли» Айвана Тони в английскую Премьер-лигу. Англичанина хочет видеть в команде главный тренер «шпор» Томас Франк. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, бывший нападающий «Брентфорда» и сборной Англии доволен условиями в Саудовской Аравии. При этом игрок готов вернуться в АПЛ, так как это даст ему шанс попасть в заявку «трёх львов» на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Напомним, Тони перешёл в «Аль-Ахли» в августе 2024 года за £ 47,5 млн (€ 56,4 млн). В нынешнем сезоне он забил пять голов в четырёх матчах в чемпионате Саудовской Аравии.