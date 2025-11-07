Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Клубы из России следят за игроком «Галатасарая», который был интересен «Зениту» — Озкурт

Российские клубы наряду с командами из стран Персидского залива проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику «Галатасарая» Габриэлу Саре. Об этом сообщает аккаунт Galatasaray Haber со ссылкой на журналиста Арду Озкурта на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий гранд готов рассмотреть возможность продажи бразильского футболиста, если получит выгодное предложение во время трансферного окна.

Минувшим летом СМИ сообщали об интересе к Саре со стороны санкт-петербургского «Зенита». Подчёркивалось, что сине-бело-голубые предлагали € 15 млн за полузащитника.

В нынешнем сезоне Сара принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

