Тухель — о новом контракте: у нас есть время всё взвесить

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался по поводу возможного продления своего контракта.

«Сейчас нам нечего объявлять. Я очень доволен тем, как идут дела, и, думаю, федерация тоже очень довольна. Но это касается только текущей ситуации. Мне нужно снова проявить себя, а остальное приложится. Самое главное — сохранять концентрацию на следующих тренировочных сборах. Я в хорошем расположении духа, потому что мне нравятся команда, поддержка федерации и направление, в котором она движется. Это мой приоритет. Я много думал о своем контракте, но у нас есть время всё взвесить», — приводит слова Тухеля Footmercato.

Томас Тухель назначен главным тренером сборной Англии 1 января 2025 года. Тренер уже обеспечил англичанам участие в финальной стадии ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Контракт специалиста с Футбольной ассоциацией Англии действует до конца турнира.

В ноябре команде Тухеля предстоит встретиться в матчах отбора ЧМ-2026 с Сербией и Албанией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
