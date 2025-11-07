«Аталанта» может продать Лукмана после его конфликта с главным тренером Юричем
«Аталанта» может продать нападающего Адемолу Лукмана в зимнее трансферное окно после конфликта с тренером клуба из Бергамо Иваном Юричем. Об этом сообщает Calciomercato. Нигериец и наставник команды повздорили после замены форварда в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (1:0).
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Самарджич – 90'
Напомним, после замены на 75-й минуте Лукман сказал что-то резкое Ивану Юричу, тренер тут же схватил за руку подопечного и продолжил диалог на повышенных тонах. Мужчин пришлось разнимать сотруднику тренерского штаба.
В нынешнем сезоне нападающий провёл девять встреч за клуб во всех турнирах и забил всего один гол. В летнее трансферное окно игроком интересовалась «Интер» и «Бавария».
