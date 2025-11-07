Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» может продать Лукмана после его конфликта с главным тренером Юричем

«Аталанта» может продать Лукмана после его конфликта с главным тренером Юричем
Комментарии

«Аталанта» может продать нападающего Адемолу Лукмана в зимнее трансферное окно после конфликта с тренером клуба из Бергамо Иваном Юричем. Об этом сообщает Calciomercato. Нигериец и наставник команды повздорили после замены форварда в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Марселем» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Самарджич – 90'    

Напомним, после замены на 75-й минуте Лукман сказал что-то резкое Ивану Юричу, тренер тут же схватил за руку подопечного и продолжил диалог на повышенных тонах. Мужчин пришлось разнимать сотруднику тренерского штаба.

В нынешнем сезоне нападающий провёл девять встреч за клуб во всех турнирах и забил всего один гол. В летнее трансферное окно игроком интересовалась «Интер» и «Бавария».

Материалы по теме
Гол Самарджича позволил «Аталанте» переиграть «Марсель» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android