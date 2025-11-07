Финалиссима между Испанией и Аргентиной пройдёт 27 марта 2026 года — Marca

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение изменить изначально запланированную дату проведения Финалиссимы с 28 на 27 марта 2026 года, о чём сообщает Marca. Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы (сборная Испании) и Кубка Америки (сборная Аргентины).

По информации источника, указанная игра должна пройти на стадионе «Лусаил» в Катаре. ФИФА хочет организовать данную встречу так, чтобы она ощущалась как «большой финал».

Однако подчёркивается, что всё будет зависеть от прямой квалификации сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. В случае участия «Фурия Роха» в плей-офф отбора к мировому первенству, встречи которого пройдут в марте, Финалиссима не состоится.

Материалы по теме Тренер сборной Испании ответил на вопрос о решении вызвать Ямаля, несмотря на травму

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: