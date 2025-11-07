Яшари может появиться на поле в матче с «Пармой» — La Gazzetta dello Sport
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассматривает возможность использования 23-летнего полузащитника своей команды Ардона Яшари в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Пармой», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Игрок восстановился после травмы и вернулся к полноценным тренировкам. Ожидается, что швейцарский полузащитник, известный своими дальними передачами и объёмом работы на футбольном поле, вернётся в ротацию вместе с Лукой Модричем, Самуэле Риччи и Юссуфом Фофана.
Полузащитник, купленный у «Брюгге» за € 39 млн, получил перелом правой малоберцовой кости при столкновении с форвардом Сантьяго Хименесом в августе.
