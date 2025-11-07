Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Глушаков: Захаряну не помешало бы приехать в Россию. Может быть, он закис в Испании

Глушаков: Захаряну не помешало бы приехать в Россию. Может быть, он закис в Испании
Комментарии

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков предположил, что возникновение травм у полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна может быть обусловлено его неоптимальным психологическим состоянием.

«Захаряну не помешало бы приехать в Россию, на родину, увидеть друзей и на русском языке пообщаться. Может быть, он там закис и ему тяжело психологически, может, от головы идут все эти травмы. Скорейшего выздоровления», — сказал Глушаков в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, 1 ноября Захарян появился на поле на 41-й минуте игры Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (3:2). Однако на 82-й минуте 22-летний хавбек был заменён обратно. Главный тренер «Реала Сосьедад» Серхио Франсиско сообщил, что это было сделано из-за предосторожности.

Сегодня, 7 ноября, россиянин не попал в стартовый состав команды на встречу 12-го тура Ла Лиги с «Эльче».

