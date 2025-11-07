Тренер «Интер Майами» Маскерано высказался о дисквалификации Суареса в плей-офф МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о дисквалификации нападающего своей команды Луиса Суареса перед решающей встречей первого раунда плей-офф МЛС с «Нэшвиллом». Матч пройдёт 9 ноября на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США).

«Игрок обжаловал санкции, потому что в данном случае нам сказали, что клуб не может этого сделать. Он подал апелляцию, используя ресурсы клуба, но в течение нескольких часов запрос был отклонён.

Мы знаем, что игра будет напряжённой, будет война. Мы постараемся придерживаться своего стиля, однако при этом бороться и побеждать в каждой дуэли, потому что исход матчей решается именно так», — приводит слова Маскерано Goal.com.

Напомним, уругвайский форвард получил одноматчевую дисквалификацию за пинок защитника соперника Энди Нахары. Арбитр встречи не зафиксировал фол во время игры, но дисциплинарный комитет решил отстранить уругвайца от третьей решающей встрече первого раунда. В предыдущих матчах по разу побеждали «Интер Майами» (3:1) и «Нэшвилл» (2:1).