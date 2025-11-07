Месси: чувства от победы на чемпионате мира сравнимы с эмоциями от рождения детей

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подчеркнул, что победа на чемпионате мира принесла ему особенные эмоции и сделала карьеру более насыщенной. «Альбиселесте» выиграла мировое первенство в 2022 году.

«Когда я выиграл чемпионат мира, у меня было то же чувство, что и при рождении моих детей. Это чувство трудно описать, оно настолько особенное и настолько огромное.

Победа на чемпионате мира — это высшее достижение. После него больше нечего желать. Трудно найти слова для описания, что этот титул значил для меня лично, для моей семьи, моих товарищей по команде и для всей страны.

Вся страна праздновала триумф, все хотели повторения победы после столь долгого перерыва. Это особенное чувство. Мне уже посчастливилось добиться всего на клубном и индивидуальном уровнях. Победа на чемпионате мира — единственное, чего мне не хватало, что сделало мою карьеру полной», — приводит слова Месси аккаунт All About Argentina со ссылкой на американский бизнес-форум на своей странице в социальной сети X.

