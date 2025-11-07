Компани — о Гвардиоле: Пеп сыграл очень важную роль в моей карьере
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Пеп сыграл очень важную роль в моей карьере как игрока и в моём развитии как тренера. Мы не особо много общались с лета. Он очень занят, пытаясь вернуться на вершину Премьер-лиги. Но мы всегда очень хорошо ладили, так что в какой-то момент мы обязательно вернёмся к общению. Конечно, я всё ещё слежу за «Манчестер Сити», хочу, чтобы они выиграли чемпионат и добились успеха», —приводит слова Компани City Xtra.
Матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» предстоит встретиться с «Ливерпулем», станет 1000-м в тренерской карьере Гвардиолы.
Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
