«Я думаю, что у Расулова большое будущее». Кафанов — о вратаре московского «Динамо»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о молодом голкипере московского «Динамо» Курбане Расулове.

«Очень много слышал о нём. Ещё Шунин нам рассказывал, что есть такой хороший парень в команде. В этом году Лунёв мне про него рассказывал. Этот парень действительно стоящий. Из него может вырасти хороший вратарь. Прежде всего он стрессоустойчивый. Прошедшие игры показали, что он очень крепкий.

Конечно, он сейчас будет набивать «шишки», будут ошибки, как в матче с «Зенитом». Надо понимать, что без этого вратарь не вырастет. Я думаю, что у Расулова большое будущее», — сказал Кафанов в эфире программы «Центральный круг» на канале «Матч Премьер».

19-летний Расулов в нынешнем сезоне провёл шесть матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и трижды сыграл «на ноль».