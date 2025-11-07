Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я думаю, что у Расулова большое будущее». Кафанов — о вратаре московского «Динамо»

«Я думаю, что у Расулова большое будущее». Кафанов — о вратаре московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о молодом голкипере московского «Динамо» Курбане Расулове.

«Очень много слышал о нём. Ещё Шунин нам рассказывал, что есть такой хороший парень в команде. В этом году Лунёв мне про него рассказывал. Этот парень действительно стоящий. Из него может вырасти хороший вратарь. Прежде всего он стрессоустойчивый. Прошедшие игры показали, что он очень крепкий.

Конечно, он сейчас будет набивать «шишки», будут ошибки, как в матче с «Зенитом». Надо понимать, что без этого вратарь не вырастет. Я думаю, что у Расулова большое будущее», — сказал Кафанов в эфире программы «Центральный круг» на канале «Матч Премьер».

19-летний Расулов в нынешнем сезоне провёл шесть матчей за столичный клуб во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и трижды сыграл «на ноль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android