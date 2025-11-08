Гладышев ответил, не давит ли на «Динамо» серия из четырёх матчей без побед в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о давлении на бело-голубых из-за серии из четырёх игр без побед в Мир Российской Премьер-Лиге.

– Не давит ли на команду четырёхматчевая безвыигрышная серия в РПЛ, если учитывать, что очков в этих матчах могли набрать куда больше?

– Чуть-чуть, может, и давит, но в целом нет. С «Рубином» мы должны были выигрывать, просто так сложились обстоятельства – например, защитник вынес мяч из пустых ворот. Мы создали много моментов, были подходы, но немного не повезло. Так бывает, это футбол, — сказал Гладышев в интервью пресс-службе «Динамо».

В последних четырёх встречах Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило «Локомотиву» (3:5) и «Зениту» (1:2), а также разделило очки с «Ахматом» (2:2) и «Рубином» (0:0). Последний раз команда Валерия Карпина побеждала в чемпионате 26 сентября в матче 10-го тура с «Крыльями Советов» (3:2).

Самая крупная победа «Динамо»: