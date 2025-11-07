Лионель Месси: благодарен богу за то, что он дал мне самое главное

38-летний нападающий «Интер» Майами и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о таланте и своём становлении в качестве футболиста.

«Я всегда говорил, что бог дал мне дар, что он выбрал меня. С самого детства я был таким, но на своём пути я многим пожертвовал. Чтобы стать профессионалом, нужно идти на огромные жертвы, и я всегда ставил перед собой цель. Как я уже сказал в начале, я благодарен богу за то, что он дал мне самое главное», — приводит слова Месси America Business.

В нынешнем сезоне футболист провёл 32 матча за клуб в чемпионате МЛС, в которых забил 32 мяча и сделал 16 голевых передач. Месси также был признан лучшим бомбардиром турнира.