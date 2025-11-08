Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Романо раскрыл, может ли 37-летний Левандовски покинуть «Барселону» зимой

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не планирует покидать каталонский клуб в зимнее трансферное окно. 37-летний футболист испытывает желание завершить нынешний сезон в стане сине-гранатовых. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, существует высокая вероятность того, что польский форвард покинет «Барселону» грядущим летом в качестве свободного агента.

Левандовски выступает в составе «блауграны» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

