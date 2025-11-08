Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Баварии» рассказал о принципе комплектования команды

Спортивный директор «Баварии» рассказал о принципе комплектования команды
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о комплектовании состава мюнхенского клуба.

«Стратегия заключается в том, что для будущего крайне важно привлекать молодых талантов и поддерживать хороший состав. Думаю, структура команды, её состав — вот что имеет значение. Вы можете это видеть прямо сейчас. У нас есть очень опытные игроки, показывающие высокий уровнь, и молодые игроки, которые очень хорошо развиваются, делая значительные шаги вперёд. Это остаётся нашей целью на будущее — собирать команду таким образом», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. Также команда лидирует в Лиге чемпионов с 12 очками после четырёх игр.

Материалы по теме
Спортивный директор «Баварии» высказался о продлении контракта с Юпамекано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android