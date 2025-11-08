Спортивный директор «Баварии» рассказал о принципе комплектования команды

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о комплектовании состава мюнхенского клуба.

«Стратегия заключается в том, что для будущего крайне важно привлекать молодых талантов и поддерживать хороший состав. Думаю, структура команды, её состав — вот что имеет значение. Вы можете это видеть прямо сейчас. У нас есть очень опытные игроки, показывающие высокий уровнь, и молодые игроки, которые очень хорошо развиваются, делая значительные шаги вперёд. Это остаётся нашей целью на будущее — собирать команду таким образом», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

После девяти проведённых матчей в чемпионате Германии «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. Также команда лидирует в Лиге чемпионов с 12 очками после четырёх игр.