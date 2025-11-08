Скидки
Главная Футбол Новости

Месси рассказал, в какой сфере хочет развиваться после завершения карьеры футболиста

Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, в какой сфере хочет развиваться после завершения профессиональной карьеры.

«У меня долгая карьера, и она всё ещё продолжается… Но также правда и то, что в последнее время я стал проявлять всё больший интерес ко всему, что делается сейчас, и к тому, что можно сделать в будущем.

К сожалению, футбол ограничен и в какой-то момент карьера заканчивается. Начинаю думать о том, чем смогу заниматься после этого. Мир бизнеса меня интересует, он мне нравится, и я хочу многому научиться и продолжать учиться. Я пока ничего не знаю. Сейчас начинаю свой путь в этой сфере как бизнесмен», – приводит слова Месси аккаунт The Touchline в социальной сети X.

