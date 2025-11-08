«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за нападающего «Реала» — TEAMtalk

«Тоттенхэм» по-прежнему проявляет интерес к вингеру мадридского «Реала» Родриго Гоэсу и нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу и может включиться в борьбу за их приобретение в ближайшие трансферные окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, владельцы лондонского клуба, компания ENIC, готовы инвестировать средства в грядущие покупки. При этом подчёркивается, что в попытке подписать Родриго «шпоры» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». В свою очередь, интерес к Йылдызу проявляют другие лондонские команды — «Арсенал» и «Челси».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 15 встречах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Йылдыз сыграл 17 матчей, где забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

