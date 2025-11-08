Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём наследии в футболе. Форвард является рекордсменом по количеству «Золотых мячей», восемь раз выиграв награду от France Football. Помимо этого, у аргентинца наибольшее количество командных трофеев в истории – 45.

«Не думаю об этом и не беспокоюсь. Стараюсь наслаждаться тем, что делаю, каждый день, зная, что время идёт. Поэтому мне нравится всё то, на что в молодости не обращаешь внимания.

Концентрируюсь на том, чтобы наслаждаться настоящим, а не тем, что может произойти в будущем. Не думаю об этом и не беспокоюсь о том моменте, когда уйду на пенсию. Я сам буду ценить всё, что сделал за свою карьеру. Сейчас главное — продолжать получать удовольствие и играть», — приводит слова Месси аккаунт All About Argentina со ссылкой на американский бизнес-форум на своей странице в социальной сети X.