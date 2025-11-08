Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси высказался о своём наследии в футболе

Месси высказался о своём наследии в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём наследии в футболе. Форвард является рекордсменом по количеству «Золотых мячей», восемь раз выиграв награду от France Football. Помимо этого, у аргентинца наибольшее количество командных трофеев в истории – 45.

«Не думаю об этом и не беспокоюсь. Стараюсь наслаждаться тем, что делаю, каждый день, зная, что время идёт. Поэтому мне нравится всё то, на что в молодости не обращаешь внимания.

Концентрируюсь на том, чтобы наслаждаться настоящим, а не тем, что может произойти в будущем. Не думаю об этом и не беспокоюсь о том моменте, когда уйду на пенсию. Я сам буду ценить всё, что сделал за свою карьеру. Сейчас главное — продолжать получать удовольствие и играть», — приводит слова Месси аккаунт All About Argentina со ссылкой на американский бизнес-форум на своей странице в социальной сети X.

Материалы по теме
Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии, но ему отказали. Почему?
Истории
Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии, но ему отказали. Почему?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android