Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Баварии» — о Мусиале: вся команда ждёт его с нетерпением

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о возвращении после травмы 22-летнего атакующего полузащитника команды Джамала Мусиалы и его месте в составе клуба.

«Прежде всего я невероятно рад, что он на правильном пути. У него всё хорошо. Он снова начнёт тренироваться с мячом в ближайшие несколько недель. Вся команда ждёт его с нетерпением. Он исключительный игрок, игрок, способный изменить ход игры, и он станет настоящим усилением для команды. Летом мы обсуждали, как мы будем обходиться без Джамала, а теперь вдруг он больше не должен усиливать нашу команду? Нет, у него будет своё место в команде», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

В последние сезоны Мусиала часто страдал от травм. Футболист, считающийся одним из самых талантливых игроков своего поколения, получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки во встрече клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2) после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой.

