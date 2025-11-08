Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал Сосьедад» не обыграл «Эльче» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 64-й минуте

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги между «Эльче» и «Реалом Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 1:1.

На 57-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Эльче» Альваро Родригес. На 89-й минуте нападающий гостей Микель Оярсабаль восстановил равновесие, забив с пенальти.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 64-й минуте. На 80-й минуте футболист получил жёлтую карточку.

После 12 матчей Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна набрала 13 очков и занимает 14-е место. «Эльче» заработал 15 очков и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» (22 ноября), а «Эльче» — с мадридским «Реалом» (23 ноября).

Российские футболисты за рубежом: