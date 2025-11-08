Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эльче — Реал Сосьедад, результат матча 7 ноября 2025, счет 1:1, 12-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» не обыграл «Эльче» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 64-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги между «Эльче» и «Реалом Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. В качестве главного арбитра встречи выступил Исидро Диас де Мера Эскудерос. Матч закончился со счётом 1:1.

Испания — Примера . 12-й тур
07 ноября 2025, пятница. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Родригес – 57'     1:1 Оярсабаль – 89'    

На 57-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Эльче» Альваро Родригес. На 89-й минуте нападающий гостей Микель Оярсабаль восстановил равновесие, забив с пенальти.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 64-й минуте. На 80-й минуте футболист получил жёлтую карточку.

После 12 матчей Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна набрала 13 очков и занимает 14-е место. «Эльче» заработал 15 очков и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Осасуной» (22 ноября), а «Эльче» — с мадридским «Реалом» (23 ноября).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

