Пеллегрини предложил внедрить в футбол новое правило

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лионом», в котором его команда одержала победу со счётом 2:0, предложил внедрить в футбол новое правило.

«Думаю, что другие правила можно было бы изменить для улучшения футбола, например, запретить мячу возвращаться на свою половину поля после пересечения средней линии. Это сделало бы футбол более динамичным. Нам нужно сделать его более зрелищным, а для этого необходимо приблизиться к воротам соперника», — приводит слова Пеллегрини L’Équipe.

Стоит отметить, что похожее правило существует в баскетболе. Ранее высказывались предложения, которые разрешали бы VAR просматривать решения по вторым жёлтым карточкам и угловым.