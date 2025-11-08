Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пеллегрини предложил внедрить в футбол новое правило

Пеллегрини предложил внедрить в футбол новое правило
Комментарии

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Лионом», в котором его команда одержала победу со счётом 2:0, предложил внедрить в футбол новое правило.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Абде – 30'     2:0 Антони – 35'    

«Думаю, что другие правила можно было бы изменить для улучшения футбола, например, запретить мячу возвращаться на свою половину поля после пересечения средней линии. Это сделало бы футбол более динамичным. Нам нужно сделать его более зрелищным, а для этого необходимо приблизиться к воротам соперника», — приводит слова Пеллегрини L’Équipe.

Стоит отметить, что похожее правило существует в баскетболе. Ранее высказывались предложения, которые разрешали бы VAR просматривать решения по вторым жёлтым карточкам и угловым.

Материалы по теме
Судьи на VAR смогут выносить решения по вторым жёлтым карточкам и угловым — The Times
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android