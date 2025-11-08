«Мне очень повезло с поддержкой, которую я получаю в этом клубе». Аморим — о «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал своё положение в клубе и подчеркнул, что ощущает поддержку клуба с первых дней работы.

«Я действительно счастлив быть здесь. Понимаю, как мне повезло получить эту возможность. Если смотреть на игру [финал Лиги Европы], думаю, мы заслуживали победы. В итоге это уже неважно. Тяжело видеть, когда тренер, выигравший европейский трофей, уходит, а другой остаётся. Но иногда такие решения помогают в будущем взять более важные титулы. Думаю, в «Манчестер Юнайтед» рассуждают так: давайте дадим тренеру время и посмотрим, что будет. Так что я хочу сказать по этому поводу: мне очень повезло с поддержкой, которую я получаю в этом клубе», — приводит слова Аморима Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 17 очков за 10 матчей.